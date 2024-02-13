Подмосковье 13 февраля 2024, 13:03 Подмосковная гольфистка заняла 3-е место на международных соревнованиях Фото: Ассоциация гольфа России

Читать 360tv в

Подмосковная спортсменка Наталия Гусева взяла бронзу на международных соревнованиях по гольфу Magical Kenya Ladies Open. Турнир проходил с 5 по 11 февраля 2024 года в Кении.

Спортсменка из Московской области в финальном раунде нанесла 72 удара, ее итоговый результат — -4. Наталия Гусева получила специальное приглашение на престижный турнир Aramco Saudi LadiesInternational с призовым фондом пять миллионов долларов.

Реклама

Напомним, что для Натальи Гусевой это первый турнир в качестве члена Ladies European Tour.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».