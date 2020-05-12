Подмосковная фирма по пошиву одежды стала производить защитные маски

На фирме «Ольга» из Черноголовки раньше шили женские деловые костюмы. В условиях пандемии компания стала производить защитные маски.

Источник фото: телеканал «360»

Фирма по пошиву одежды «Ольга» — типичное предприятие малого бизнеса, которое работает уже 28 лет. Швейные цеха, около 100 работников, уже налаженная база заказчиков.

Недавно здесь работали над летней коллекцией. Сейчас все модели отложены в дальний кабинет. А все мощности задействованы под производство защитных масок. Работников оперативно обучили, и они стали специалистами в новой сфере, которая стала знаковой для нашего времени.

По прежней работе скучают и сотрудники фирмы, и ее заказчики. Ждут, когда все вернется в прежнее русло.

Источник фото: телеканал «360»

Но пока производство масок — это единственный выход, чтобы предприятие не остановилось. С начала пандемии здесь не сократили ни одного сотрудника. Правда, зарплаты пришлось немного урезать.

В день фирма производит от 10 до 11 тысяч масок. Отпускная цена — около 20 рублей за штуку. Закупают их в основном местные предприятия в Ногинске и Черноголовке. Реклама идет с помощью сарафанного радио. Но, если вначале маски продавались хорошо, то сейчас спрос на них почему-то упал.

Источник фото: телеканал «360»

Возлагают надежду на введение обязательного масочного режима, который начал действовать в Москве и Московской области. Ведь в ближайшее время за отсутствие такой экипировки будут штрафовать. Так что купить маску будет точно дешевле.

Масочный режим начал действовать в Московской области 12 мая. Без медицинской маски нельзя входить в магазин или аптеку, пользоваться общественным транспортом. Следить за тем, чтобы жители не выходили из дома без масок, будут сотрудники полиции и ГИБДД. Тех, кто появится в общественных местах без средств защиты, ждет штраф — четыре тысячи рублей.