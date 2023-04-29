Подмосковье 29 апреля 2023, 14:32 Подмосковные фермеры победили в национальном конкурсе среди органических брендов Фото: Ферма М2

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Представители компании «Ферма М2» из городского округа Волоколамск победили в национальном конкурсе «Народный органический бренд». Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области.

«Экологически чистая продукция становится все более востребованной покупателями. География конкурса охватила 49 регионов и 300 участников, что в два раза больше, чем в прошлом году. Подмосковье представляло два производителя, один из которых — „Ферма М2“ взяла золото в номинации „Ассортимент органической продукции“», — поделился курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Органическое хозяйство компании находится на берегу Рузского водохранилища. На территории порядка четырех тысяч гектаров сотрудники производят молочную и мясную продукцию, а также выращивают фрукты и овощи. Также на ферме работает цех по выращиванию зелени и различных зерновых и бобовых культур.

Кроме того, специалисты изготавливают хлеб по авторским и авторским рецептам без дрожжей и в подовой печи. Качество продукции проверяется в собственных лабораториях.

Выбор народного органического бренда проходил на сайте Роскачества с 10 марта по 11 апреля, а победитель был определен путем голосования потребителей, в котором участвовали порядка 70 тысяч человек. Награждение победителей состоится 25 мая 2023 года в ходе X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

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