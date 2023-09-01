Подмосковье 01 сентября 2023, 13:04 Подмосковная ферма стала 10-м в России производителем органического меда Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерское хозяйство «Белые луги» из деревни Судислово Шаховского округа прошло органическую сертификацию меда. До этого в России было только девять подобных предприятий.

«Хозяйство стало десятым производителем органического меда в стране. Ранее у КФХ уже был органический сертификат на картофель, тыкву и топинамбур. Сейчас ассортимент продукции, производимой по органическим правилам, состоит из 18 позиций», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В органическом пчеловодстве исключается применение антибиотиков, искусственно синтезированных репеллентов и уничтожение пчел в сотах. Также запрещено получать мед из гнездовых сот с расплодом и многое другое. Ульи обязательно должны быть сделаны из натуральных материалов, не представляющих опасности загрязнения меда.

Другие предприятия, которые производят органический мед, находятся в Новгородской и Воронежской областях, Хабаровском и Приморском краях, республиках Башкортостан и Мордовия, а также в Свердловской области. Теперь в этом списке есть и Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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