Подмосковье 01 сентября 2023, 22:54 Подмосковная ферма «Русский страус» проведет развлекательные программы 2 и 3 сентября Unsplash

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На ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки в Серпухове 2 и 3 сентября проведут развлекательные программы для посетителей. Гостям расскажут интересные факты о сельском хозяйстве и проведут различные мастер-классы.

«Для гостей подготовят разнообразную программу мероприятий и экскурсии, где любой желающий сможет познакомиться с обитателями фермы со всего мира», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Также посетителям покажут, как правильно ухаживать за поросятами, продемонстрирую получение козьего молока и научат отличать хорошие яйца от некачественных. Кроме того, юным гостям предложат покататься на пони и присоединиться к мастер-классу «Лоскутная лошадка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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