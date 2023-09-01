01 сентября 2023, 22:54
Подмосковная ферма «Русский страус» проведет развлекательные программы 2 и 3 сентября
На ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки в Серпухове 2 и 3 сентября проведут развлекательные программы для посетителей. Гостям расскажут интересные факты о сельском хозяйстве и проведут различные мастер-классы.
«Для гостей подготовят разнообразную программу мероприятий и экскурсии, где любой желающий сможет познакомиться с обитателями фермы со всего мира», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Также посетителям покажут, как правильно ухаживать за поросятами, продемонстрирую получение козьего молока и научат отличать хорошие яйца от некачественных. Кроме того, юным гостям предложат покататься на пони и присоединиться к мастер-классу «Лоскутная лошадка».
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Серпухов
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