Подмосковная фабрика «Победа» начнет производить шоколад по швейцарским технологиям

Кондитерская фабрика «Победа» из Егорьевска запланировала более 200 миллионов рублей инвестиций в дополнительное оборудование в рамках проекта импортозамещения. Линию по производству шоколада высокого качества запустили здесь в апреле. Сейчас на ней производят шоколадные конфеты из фирменной линейки фабрики, а в случае окончательного решения иностранных компаний уйти с российского рынка новая линия начнет производить шоколад по швейцарским технологиям.

Источник фото: pobedavkusa.ru

«Фабрика „Победа“ имеет более 20 лет опыта производства шоколада высокого уровня качества, превосходящего большинство зарубежных аналогов. У нас превосходный парк оборудования, даже более нового, чем-то, на котором работают иностранные производители, например, линия для производства шоколадных масс у нас такая же, как на швейцарских фабриках, только более новая. Уже сегодня можем произвести шоколад высочайшего качества», — рассказала директор КФ «Победа» Ольга Муравьева.

При необходимости предприятие готово увеличить инвестиции и нарастить парк оборудования, при этом производственные площади для его размещения уже построены, добавила директор фабрики.

«Фабрика „Победа“ работает на территории Московской области больше 20 лет, это одно из самых крупных наших предприятий. В прошлом году мы оказали им поддержку в рамках возмещения процентной ставки по кредитам на сумму более 11 миллионов рублей. Тема импортозамещения — ключевая на сегодняшний день, поэтому будем и дальше стараться помогать им во всем», — сказал зампредседателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке компаний, которые помогают с импортозамещением в регионе.