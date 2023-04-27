Подмосковье 27 апреля 2023, 17:35 Подмосковная фабрика «Мираторг» начала выпускать фрикадельки с соусом из фермерской брусники Источник фото: пресс-служба компании «Мираторг»

Читать 360tv в

Новый вид продукции начали выпускать на подмосковном заводе «Мираторг». Это мясные фрикадельки с картофельным пюре и брусничным соусом.

«Линейка готовых мясных блюд предприятия сегодня насчитывает более 60 позиций. Мощность фабрики-кухни по мясным готовым блюдам в Домодедове составляет более 32 тысяч готовых блюд в день», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».