27 апреля 2023, 17:35
Подмосковная фабрика «Мираторг» начала выпускать фрикадельки с соусом из фермерской брусники
Новый вид продукции начали выпускать на подмосковном заводе «Мираторг». Это мясные фрикадельки с картофельным пюре и брусничным соусом.
«Линейка готовых мясных блюд предприятия сегодня насчитывает более 60 позиций. Мощность фабрики-кухни по мясным готовым блюдам в Домодедове составляет более 32 тысяч готовых блюд в день», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.Фрикадельки делают из охлажденных говядины и свинины собственного производства. Искусственных добавок и красителей в составе нет. Бруснику для соуса поставляют фермеры Подмосковья в замороженном виде. Фабрика-кухня в Домодедове работает с сентября 2020 года. В прошлом году предприятие увеличило производство готовых кулинарных блюд, напитков и хлебобулочных изделий в 1,7 раза.
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