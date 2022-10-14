Подмосковье стало призером всероссийского конкурса детских туристических проектов | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье стало призером всероссийского конкурса детских туристических проектов

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Московская область завоевала третье место в номинации «Путешествие в мир игрушки», представив пилотный маршрут экскурсии на всероссийском конкурсе детских турпроектов. Авторы идеи - команда «Смарт студия».

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что проект «У меня игрушек много!» - это современный экскурсионный маршрут для детей, охватывающий Московскую и Ярославскую области. Юные путешественники познакомятся с историей игрушки с древнейших времен до наших дней.

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