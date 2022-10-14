Подмосковье стало призером всероссийского конкурса детских туристических проектов | 360°

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Подмосковье стало призером всероссийского конкурса детских туристических проектов

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Московская область завоевала третье место в номинации «Путешествие в мир игрушки», представив пилотный маршрут экскурсии на всероссийском конкурсе детских турпроектов. Авторы идеи - команда «Смарт студия».

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что проект «У меня игрушек много!» - это современный экскурсионный маршрут для детей, охватывающий Московскую и Ярославскую области. Юные путешественники познакомятся с историей игрушки с древнейших времен до наших дней.

В рамках программы планируется посещение двух областей, трех городов, четырех музеев и двух мастер-классов.

Особенное внимание в проекте уделено городу Сергиеву Посаду, который считается столицей детской игрушки. Здесь дети познакомятся не только с игрушкой как народным промыслом, но и узнают о коллекции царской семьи и советского времени.

Награждение победителей всероссийского конкурса детских туристских проектов 2022 года прошло 11 октября в Нижнем Новгороде. В нем принимали участие 59 регионов России, призерами стали 23 проекта.

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Только за три летних месяца более 600 тысяч путешественников побывали в Сергиево-Посадском округе. Он является центром русского православия и единственным городом региона, который включен в Золотое кольцо России. Скоро здесь появится еще одна точка притяжения гостей - новый музей брендов, тары и упаковки.

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Сергиев Посад

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