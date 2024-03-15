15 марта 2024, 16:07
Подмосковная экоферма «Бунин ручей» пригласила на Масленицу
Экоферма «Бунин ручей» в Серпухове предложила провести Масленицу в компании пятнистых оленей, ручных козлят, лошадей и альпак. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту с локациями, где можно провести праздник весело и вкусно.
«Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
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Экоферма «Бунин ручей» проведет дегустацию блинов, бои снежками, музыкальные конкурсы, веселые песни, скоморошьи игры с детьми и перетягивание каната. По предварительной записи можно будет посетить мастер-класс по сыроварению.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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Сельское хозяйство
Масленица
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