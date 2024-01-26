Подмосковье 26 января 2024, 15:57 Подмосковная детская ортопедическая больница получила 4 новых аппарата с начала года Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)

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Новое медоборудование закупили для подмосковной детской травматолого-ортопедической больницы в 2023 году. Это мониторы для контроля состояния пациента, анализатор газов крови и электролитов, наркозно-дыхательный аппарат совместимый с МРТ, мобильный рентгеновский аппарат.

«Новая медицинская техника значительно облегчает работу медиков и, что самое главное, повышает доступность качественной медицинской помощи для маленьких пациентов Московской области», — сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

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В больнице работают кандидаты медицинских наук, заслуженные работники здравоохранения, а также врачи, имеющие высшую квалифицированную категорию. Отмечается, что на данный момент медучреждение является единственным, объединяющим практическую, научную и учебную деятельность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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