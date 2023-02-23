Подмосковье 23 февраля 2023, 15:57 Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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В День защитника Отечества делегация из Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. Шествие возглавил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

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«Сегодня, когда наши воины храбро сражаются на фронте, мы все понимаем истинную важность этого праздника, значимость сильной армии, состоящей из отважных бойцов», — заявил спикер Мособлдумы.

Игорь Брынцалов сообщил, что поддержке и реабилитации бойцов и помощи их семьям в регионе уделяют особое внимание.

В церемонии участвовали кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

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