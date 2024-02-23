Подмосковье 23 февраля 2024, 15:54 Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Пресс-служба Мособлдумы

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Делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым в День защитника Отечества возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В мероприятии приняли участие бойцы СВО, воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина, молодогвардейцы и юнармейцы.

По словам Игоря Брынцалова, этот праздник имеет огромное значение именно сейчас, когда наша страна проходит серьезные испытания.

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«Мы как никогда осознаем огромную роль тех мужественных людей, которые охраняют нашу мирную жизнь, самоотверженно сражаясь с неонацизмом в зоне специальной военной операции», — заявил председатель Брынцалов.

Он отметил, что сейчас военные в зоне СВО продолжают дело своих дедов и прадедов.

«Мы восхищаемся боевой мощью современной армии России. Несокрушимой силой наших воинов», — добавил Брынцалов.

Возложив венки к мемориалу, участники делегации почтили память павших воинов минутой молчания.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы — в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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