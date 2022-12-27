Подмосковье 27 декабря 2022, 22:14 Подмосковная делегация приняла участие в съезде Российского движения детей и молодежи

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Первый съезд Российского движения детей и молодежи прошел в Подмосковье с 18 по 20 декабря. В ходе мероприятия участники обсудили планы по развитию регионального отделения РДДМ.

В финальный день съезда итоги подвели министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе и министр образования Московской области Илья Бронштейн.

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«РДДМ создано для того, чтобы объединить ребят и школьного возраста, и студентов. Понятно, что формат взаимодействия у них будет разный, но ведь школьники потом становятся студентами ВУЗов, СУЗов. И вот эта связь и коммуникация не должны теряться», — отметила Екатерина Швелидзе.

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В съезде приняли участие более 1,5 тысячи активистов. На мероприятии ребята выбрали название и символику движения, а также сформировали федеральный детский совет. Также гости послушали лекции от топ-спикеров и приняли участие в мастер-классах.

Делегацию Московской области на съезде представляли члены регионального отделения РДДМ. В его состав вошли ребята из «Юнарамии», Российского движения школьников, а также волонтеры Подмосковья. Отмечается, что в ближайшее время в образовательных учреждениях Московской области создадут первичные отделения движения.

«Российское движение детей и молодежи „Движение Первых“ объединяет самых активных и амбициозных молодых людей. Подмосковье активно включилось в работу Движения наряду с другими регионами», — сказал Илья Бронштейн.

Российское движение детей и молодежи создано по инициативе школьников 20 июля 2022 года. Президент России Владимир Путин не только поддержал идею, но и согласился возглавить наблюдательный совет РДДМ.

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