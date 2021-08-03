Выставка «Всероссийский День поля — 2021» пройдет с 12 по 14 августа в Свердловской области. В ней примет участие делегация из Московской области. Представители региона покажут на выставке свою продукцию, познакомят гостей с последними тенденциями и новинками в сфере агропромышленного производства, товаров и услуг.

«Традиционно в работе выставки примут участие руководители и специалисты ведущих организаций АПК региона. Подмосковные делегаты планируют посетить мероприятия деловой программы, участвовать в семинарах и конференциях, а также осмотреть делянки с селекционными достижениями сельскохозяйственных культур, экспозиции сельхозтехники и оборудования, ознакомиться с цифровыми решениями для агропромышленной отрасли», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, который возглавит делегацию.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка будет состоять разделов: «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Растениеводство», «Агрохимия» и «Средства защиты растений». В демонстрационную часть мероприятия войдут презентация посевов на опытных делянках и показ работы техники.

Как отметил Воскресенский, на стенде Московской области участники и посетители выставки смогут обсудить возможное сотрудничество, заключить деловые контракты и обменяться опытом. По словам министра, наработки этого года возьмут на вооружение при проведении «Дня поля — 2021» в Подмосковье.