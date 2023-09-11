Подмосковье 11 сентября 2023, 23:18 Подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева завоевала 2 медали на Кубке Содружества в Сочи Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Спортсменка из Подмосковья Анастасия Гореева завоевала золотую и серебряную медали на летнем этапе Кубка Содружества по биатлону. Турнир проходил с 5 по 11 сентября в Сочи.

Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, биатлонистка выиграла масс-старт на 12,5 километра. В гонке преследования на 10 километров Гореева финишировала второй.

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Также в ведомстве напомнили, что спортсменка является обладательницей Кубка России по биатлону и многократной чемпионкой первенств мира и Европы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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