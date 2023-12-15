Подмосковье 15 декабря 2023, 17:37 Подмосковная баскетболистка Екатерина Павлова получила специальный приз на чемпионате России Фото - Российская Федерация Баскетбола

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Спортсменка из Химок Екатерина Павлова стала обладательницей индивидуальной награды чемпионата России по баскетболу 3×3 — «железная воля». Девушка играет за клуб Khimki Power.

​За четыре матча баскетболистка набрала 40 очков, а также выполнила 17 подборов и пять передач.

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​Отметим, что женскую команду клуба сформировали в новом составе на базе областного Центра спортивной подготовки № 5 месяц назад. Игры основного женского тандема проходили в Архангельске. Представительницы Подмосковья набрали свои первые рейтинговые очки, показав достойную борьбу с «ЦОП-Петербург» и баскетболистками из Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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