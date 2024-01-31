Подмосковье 31 января 2024, 17:50 Подмосковная автомобильная компания выплатит 100 тысяч за незаконную перевозку стройотходов Фото Минэкологии

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Подмосковная компания «Автопарк» выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконную транспортировку строительных отходов. Ранее Ногинский городской суд отклонил жалобу представителя ООО «Автопарк», несогласного с постановлением Минэкологии об административном правонарушении.

«Сотрудниками Минэкологии с помощью дорожной камеры было зафиксировано транспортное средство, перевозившее строительные отходы», — сообщил министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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Нарушитель транспортировал отходы без разрешительной документации и оформления электронного талона. За это предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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