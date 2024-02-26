Подмосковье 26 февраля 2024, 12:42 Подмосковная аварийная служба устранила свыше 190 технарушений по ЖКХ за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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За неделю в Подмосковье произошло 193 технологических сбоя на объектах ЖКХ. Это на 25 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за неделю оперативные группы аварийной службы совершили 78 выездов.

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Из 193 сбоев 74 были связаны с подачей тепла, 41 — горячей и 18 — холодной воды и 58 — электричества.

Специалисты также провели 22 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

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