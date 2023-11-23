Подмосковье 23 ноября 2023, 18:41 Подмосковная аварийная служба перешла на круглосуточный режим работы на фоне погодных условий ГКУ МО "МОС АВС"

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Синоптики прогнозируют снегопады в Подмосковье в ближайшие дни. На этом фоне аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы. Специалисты также подготовили к работе мобильное оборудование и технику.

«Для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры подготовлены 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных суммарной мощностью 11 МВт и другое необходимое оборудование», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Нештатный отряд, состоящий из 100 сотрудников МОС АВС, будет оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей услуг ЖКХ в населенных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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