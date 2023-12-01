Подмосковье 01 декабря 2023, 18:16 Подмосковью одному из первых в России возместили затраты на создание ОЭЗ Unsplash

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Минэкономразвития России возместило около 1,4 миллиарда рублей, затраченных на создание инфраструктуры особых экономических зон «Санкт-Петербург» и «Дубна» Московской области.

«Общий объем компенсации составляет более 1,1 миллиарда рублей — эта сумма была вложена Московской областью в создание семи объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ „Дубна“», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Напомним, «Дубна» является самой крупной в России ОЭЗ по числу резидентов — сегодня здесь работают 165 инвесторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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