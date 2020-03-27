Подмосковью не грозит мусорный коллапс из-за карантина. Операторы готовы перейти на круглосуточный режим работы

Региональные операторы перешли на режим повышенной готовности для бесперебойного оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в Московской области. При необходимости они готовы перейти на круглосуточный режим работы. Соответствующее распоряжение подписано министром ЖКХ Подмосковья.

В рамках усиления работы во время карантина по заявкам администраций муниципалитетов региональные операторы расставят дополнительные контейнеры и бункеры на контейнерных площадках. Будет усилена работа мусоровывозящей техники, в том числе создан резерв техники на случай аварийных ситуаций.

«В связи с вынужденной самоизоляцией жителей по домам и предполагаемым увеличением объема производимых отходов региональным операторам поставлена задача усилить мощности и не допустить срыва графиков по вывозу ТКО, — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. При необходимости региональные операторы должны будут увеличить диапазон времени по вывозу отходов и работать в круглосуточном режиме на период времени с 27.03.2020 до 15.04.2020».

В случае невыполнения графика по вывозу ТКО жители Московской области могут обратиться по горячим линиям региональных операторов, указанных на их сайтах или на портале «Добродел».