Подмосковью компенсируют более 100 миллионов рублей расходов на размещение беженцев из Донбасса и Украины

Российские регионы получат от правительства РФ средства из резервного фонда на покрытие расходов, связанных с обеспечением приема беженцев из Донбасса и Украины. Московской области компенсируют 111,4 миллиона рублей.

Сумма должна покрыть траты на размещение и питание беженцев в пунктах временного размещения. На территории Подмосковья их восемь.

«Московская область одной из первых начала принимать людей из Донбасса», — напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что в региональных ПВР людей обеспечили всем необходимым для комфортного проживания — едой, сотовой связью для общения с близкими, лекарствами и необходимой одеждой и обувью, а также детским питанием. Детям предоставляют школьные принадлежности, книги и игрушки.

«Я лично посещал пункт временного пребывания беженцев в Подольске, в лагере „Мечта“, и ознакомился с условиями пребывания, поговорил с проживающими. Выяснил, что больше всего волнует людей», — рассказал Брынцалов.

Неоднократно посещали пункты и депутаты Мособлдумы. А партия «Единая Россия» постоянно передает беженцам гуманитарную помощь.

«Важно, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, попавшие в сложную жизненную ситуацию, чувствовали поддержку и участие. В Московской области все делается для того, чтобы они получали всестороннюю помощь», — подчеркнул Брынцалов.

Беженцам также оказывают помощь и в оформлении документов. Для этого в Подмосковье запустили горячую линию и Telegram-канал.