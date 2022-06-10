Подмосковью компенсируют более 100 миллионов рублей расходов на размещение беженцев из Донбасса и Украины
Правительство РФ выделит Подмосковью 111,4 миллиона рублей на расходы по размещению беженцев
Российские регионы получат от правительства РФ средства из резервного фонда на покрытие расходов, связанных с обеспечением приема беженцев из Донбасса и Украины. Московской области компенсируют 111,4 миллиона рублей.
Сумма должна покрыть траты на размещение и питание беженцев в пунктах временного размещения. На территории Подмосковья их восемь.
«Московская область одной из первых начала принимать людей из Донбасса», — напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что в региональных ПВР людей обеспечили всем необходимым для комфортного проживания — едой, сотовой связью для общения с близкими, лекарствами и необходимой одеждой и обувью, а также детским питанием. Детям предоставляют школьные принадлежности, книги и игрушки.
«Я лично посещал пункт временного пребывания беженцев в Подольске, в лагере „Мечта“, и ознакомился с условиями пребывания, поговорил с проживающими. Выяснил, что больше всего волнует людей», — рассказал Брынцалов.
Неоднократно посещали пункты и депутаты Мособлдумы. А партия «Единая Россия» постоянно передает беженцам гуманитарную помощь.
«Важно, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, попавшие в сложную жизненную ситуацию, чувствовали поддержку и участие. В Московской области все делается для того, чтобы они получали всестороннюю помощь», — подчеркнул Брынцалов.
Беженцам также оказывают помощь и в оформлении документов. Для этого в Подмосковье запустили горячую линию и Telegram-канал.