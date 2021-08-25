25 августа 2021, 15:39
Подмосковье на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» представят 80 производителей
Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начнется в Истре 26 августа — уже в этот четверг. Подмосковье на нем представят 80 фермерских хозяйств. Это производители сыров, молока, мяса и не только.
В комитете по туризму Подмосковья отметили, что поступило уже более 700 заявок на участие в фестивале.
Это фермеры из разных уголков страны. Они привезут свежую продукцию и изделия народных промыслов.
Четвертый год подряд здесь проводится масштабный конкурс «Лучший сыр России». Будет около 200 участников. Лидеров выберут в 12 номинациях.
Посетителям расскажут все о мерах поддержки фермеров в Подмосковье. На всероссийский фестиваль в Истре приедут участники из 54 регионов страны.
Ранее Олег Сирота рассказал, чем порадует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».