Подмосковье на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» представят 80 производителей

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начнется в Истре 26 августа — уже в этот четверг. Подмосковье на нем представят 80 фермерских хозяйств. Это производители сыров, молока, мяса и не только.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что поступило уже более 700 заявок на участие в фестивале.

Это фермеры из разных уголков страны. Они привезут свежую продукцию и изделия народных промыслов.

Четвертый год подряд здесь проводится масштабный конкурс «Лучший сыр России». Будет около 200 участников. Лидеров выберут в 12 номинациях.

Посетителям расскажут все о мерах поддержки фермеров в Подмосковье. На всероссийский фестиваль в Истре приедут участники из 54 регионов страны.

Ранее Олег Сирота рассказал, чем порадует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».