Подмосковье 14 июля 2023, 17:47 Андрей Воробьев: 1000 гектаров бесплатно выделили фермерам Подмосковья с начала года Пресс-служба губернатора Московской области

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Уже свыше тысячи гектаров земли безвозмездно выдали фермерам в Подмосковье, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Участки предоставляют бесплатно на срок до шести лет или в аренду без проведения торгов — на пять лет. Вместе с тем аграриям доступно 30 видов льготных субсидий.

Землю безвозмездно выдают по программе «Подмосковные 10 гектаров». Благодаря этому аграрии могут развить или открыть свои хозяйства, создать новые рабочие места.

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«Главный ресурс для любого фермера, чтобы начать свое дело или продолжать развиваться, — это земля. Мы решили, что было бы правильно предоставлять нашим аграриям землю бесплатно на шесть лет — дать возможность за это время наладить хозяйство, получить первые результаты своего труда», — отметил Андрей Воробьев.

Сначала льготную программу протестировали в отдаленных городских округах Подмосковья. Увидев, что такая мера поддержки востребована, ее стали развивать по всей области.

Теперь получить землю можно на 26 территориях. В этом году нашим фермерам предоставили 32 земельных участка — это 1125 гектаров. Андрей Воробьев

Помимо этой программы, в Московской области предоставляют земельные участки без проведения торгов.

«Стараемся создавать максимально благодатную почву для бизнеса. Для наших аграриев доступны 30 видов субсидий», — подчеркнул глава Подмосковья.

Проект «Подмосковные 10 гектаров» запустили по инициативе Андрея Воробьева в прошлом году. Сначала его опробовали в Лотошине, Шатуре и Серебряных Прудах, а затем присоединились еще 23 городских округа.

Какую землю выдают?

Фермеры получают земельные участки площадью от 10 до 200 гектаров в зависимости от вида деятельности. Например, это может быть овощеводство, садоводство, пчеловодство, разведение скота.

Подобрать участок можно на геопортале Подмосковья и на сайте Миноблимущества. Затем потребуется заполнить онлайн-заявление на областных «Госуслугах». Заявку рассмотрят за 15 дней.

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