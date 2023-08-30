Важное 30 августа 2023, 15:19 Московская область вдвое нарастила производство компьютеров и оптики — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья: промышленное производство выросло на 10% Подмосковное предприятие «Ядро Фаб Дубна»

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Промышленное производство Подмосковья выросло на 10%, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Регион вдвое нарастил выпуск оптики и компьютеров. На это повлияла в том числе поддержка импортозамещения.

Для поддержки производств в Подмосковье выделяют земельные участки за рубль, предоставляют льготные программы подготовки кадров, субсидии, и не только. Подробности о льготах доступны на областном инвестиционном портале.

Индекс промышленного производства в Подмосковье за семь месяцев прибавил более 10%. И наша задача — не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Андрей Воробьев

Для этого Подмосковье предоставляет землю, займы, субсидии. Вырос темп высокотехнологичного производства.

Предприятие «Ядро Фаб Дубна» Предприятие «Ядро Фаб Дубна» Предприятие «Ядро Фаб Дубна» Предприятие «Ядро Фаб Дубна» Предприятие «Ядро Фаб Дубна» Предприятие «Ядро Фаб Дубна»

«Производство компьютеров и оптики увеличилось более чем на 50%. Технологические прорывы идут и в металлургии, и в фармацевтике, и в машиностроении, и в авиапроме», — подчеркнул губернатор.

В Дубне, например, запускают уникальное производство систем обработки и хранения данных. Там же базируется крупнейший завод беспилотной техники компании «Кронштадт».

Завод компании «Кронштадт» Завод компании «Кронштадт» Завод компании «Кронштадт» Завод компании «Кронштадт»

В Щелкове начнут производить спутники, в Ступине работает авиакомпания S7 Group.

«Это предприятия, которые инвестируют в высокие технологии сегодня — в условиях санкций. И дальше этот процесс будет ускоряться. Андрей Воробьев

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что многие областные компании не просто замещают, а выводят на рынок уникальную продукцию, не имеющую аналогов.

Завод «Меттойл» Завод «Меттойл» Завод «Меттойл» Завод «Меттойл» Завод «Меттойл» Завод «Меттойл»

«Это высокотех во всех смыслах: и сами роботизированные производства, и продукция, выпускаемая на этих предприятиях», — подчеркнула она.

В Подмосковье реализовали уже около 50 импортозамещающих проектов, а свыше 100 находятся в стадии проработки и запуска.

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