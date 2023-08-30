30 августа 2023, 15:19
Московская область вдвое нарастила производство компьютеров и оптики — Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья: промышленное производство выросло на 10%
Промышленное производство Подмосковья выросло на 10%, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Регион вдвое нарастил выпуск оптики и компьютеров. На это повлияла в том числе поддержка импортозамещения.
Для поддержки производств в Подмосковье выделяют земельные участки за рубль, предоставляют льготные программы подготовки кадров, субсидии, и не только. Подробности о льготах доступны на областном инвестиционном портале.
Индекс промышленного производства в Подмосковье за семь месяцев прибавил более 10%. И наша задача — не снижать темп, помогать предприятиям держать планку.
Андрей Воробьев
Для этого Подмосковье предоставляет землю, займы, субсидии. Вырос темп высокотехнологичного производства.
«Производство компьютеров и оптики увеличилось более чем на 50%. Технологические прорывы идут и в металлургии, и в фармацевтике, и в машиностроении, и в авиапроме», — подчеркнул губернатор.
В Дубне, например, запускают уникальное производство систем обработки и хранения данных. Там же базируется крупнейший завод беспилотной техники компании «Кронштадт».
В Щелкове начнут производить спутники, в Ступине работает авиакомпания S7 Group.
«Это предприятия, которые инвестируют в высокие технологии сегодня — в условиях санкций. И дальше этот процесс будет ускоряться.
Андрей Воробьев
Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что многие областные компании не просто замещают, а выводят на рынок уникальную продукцию, не имеющую аналогов.
«Это высокотех во всех смыслах: и сами роботизированные производства, и продукция, выпускаемая на этих предприятиях», — подчеркнула она.
В Подмосковье реализовали уже около 50 импортозамещающих проектов, а свыше 100 находятся в стадии проработки и запуска.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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