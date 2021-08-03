«С русской душой и любовью». Подмосковье покажет свои гольф-туры в Уэльсе

В Подмосковье взяли курс на продвижение гольф-туров, которые смогут привлечь в область большое количество путешествующих ценителей этого спорта. Сегодня здесь находится девять полей международного уровня, а всего в России их 27. Корреспондент «360» изучил, выгодно ли развивать в регионе такое направление.

Источник фото: телеканал «360»

Первый туристический маршрут для любителей играть в гольф уже появился в Подмосковье. Как рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова, он включает в себя не только игру на полях международного качества, но и познавательную часть.

Когда гольф-турист приезжает в Подмосковье, он, помимо полей для игры, хочет посмотреть интересные места, достопримечательности и рестораны. Все это, конечно же, чек, а чек для наших городов — экономика, рабочие места Наталья Виртуозова.

И Подмосковью есть что показать туристам. Здесь шесть тысяч объектов культурного наследия, 321 усадьба. Область издавна славится предприятиями народных промыслов — о них знают далеко за пределами России.

Источник фото: телеканал «360»

Это как раз то, что является магнитом для зарубежных туристов, подчеркнула директор Международного центра гольф-туризма Анна Овчинникова.

«Запрос идет на самое настоящее, аутентичное, потому что все уже сыты коммерческим продуктом. И то, что мы предлагаем, — это гольф с русской душой и любовью», — сказала она.

Выгодно ли это?

Даже при первичной оценке все это хорошо монетизируется, ведь иностранный игрок — это как минимум представитель среднего класса.

Средняя сумма, которую гольфист оставляет во время тура, — около шести тысяч долларов. А сам тур, как говорят эксперты, длится от двух до трех недель, ведь сыграть нужно минимум на трех полях.

Источник фото: телеканал «360»

Таким образом, средний чек гольф-туриста — 500 долларов за один день.

Это проект Golf in Russia. Его уже опробовали в Подмосковье — несколько сотен иностранных игроков проехались по первым маршрутам два года назад. Тогда был тестовый период.

«Мы приняли уже больше 100 групп в 2019 году. Средняя группа у нас — 24 человека. В этом году у нас было несколько групп. Из Турции, Словении и Финляндии», — поделилась автор проекта Golf in Russia Анна Овчинникова.

Туры покажут в Уэльсе

Но сейчас в Подмосковье стартовал уже первый официальный маршрут, получивший название «Жемчужины подмосковного гольфа».

Источник фото: телеканал «360»

Участниками стали туристы из Санкт-Петербурга, а маршрут, который их ждет, включает в себя отдых с изучением культуры, традиций страны и спорта.

У них четырехдневный тур с посещением разных мест. К концу лета такие маршруты окончательно утвердят с Министерством туризма и создадут несколько пакетных предложений, которые покажут в Уэльсе — на международном форуме гольф-туризма. Подмосковный стенд появится там впервые.