Подмосковье запланировало подписать 13 соглашений по сельскому хозяйству на ПМЭФ
Во время ПМЭФ делегация из Подмосковья планирует заключить 13 договоров в отрасли сельского хозяйства. Это соглашения с инвестициями более 50 миллиардов рублей.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, 10 проектов, уже сейчас находящиеся на стадии реализации, помогут создать свыше 13 тысяч новых рабочих мест в регионе.
По направлению АПК планируем к подписанию 13 соглашений взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на общую сумму 50,3 миллиарда рублей
Сельское хозяйство стало одним из главных акцентов, которые Подмосковье сделает на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в этом году.
В подписании нескольких договоров участие примет министр Сергей Воскресенский, а часть заключит губернатор региона Андрей Воробьев.
«В частности, это проекты по направлению промышленного ягодного производства в Московской области», — рассказали в Минсельхозпроде региона.
Так, на ПМЭФ — 2021 планируют подписать ряд соглашений по промышленному производству ягоды с компаниями «Ягодная Поляна» и «Гринфилдс Агро», о сотрудничестве при создании теплиц для выращивания земляники в Воскресенске и Наро-Фоминске.