Подмосковье запланировало подписать 13 соглашений по сельскому хозяйству на ПМЭФ

Во время ПМЭФ делегация из Подмосковья планирует заключить 13 договоров в отрасли сельского хозяйства. Это соглашения с инвестициями более 50 миллиардов рублей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, 10 проектов, уже сейчас находящиеся на стадии реализации, помогут создать свыше 13 тысяч новых рабочих мест в регионе.

По направлению АПК планируем к подписанию 13 соглашений взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на общую сумму 50,3 миллиарда рублей Сергей Воскресенский.

Сельское хозяйство стало одним из главных акцентов, которые Подмосковье сделает на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

В подписании нескольких договоров участие примет министр Сергей Воскресенский, а часть заключит губернатор региона Андрей Воробьев.

«В частности, это проекты по направлению промышленного ягодного производства в Московской области», — рассказали в Минсельхозпроде региона.

Так, на ПМЭФ — 2021 планируют подписать ряд соглашений по промышленному производству ягоды с компаниями «Ягодная Поляна» и «Гринфилдс Агро», о сотрудничестве при создании теплиц для выращивания земляники в Воскресенске и Наро-Фоминске.