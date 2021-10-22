Подмосковье назвали одним из самых развитых промышленных регионов России

Около четверти всех работающих жителей Подмосковья трудятся в промышленной отрасли. Это более 400 тысяч человек. Они выбрали для себя сферы машиностроения, обработки металлов и не только. Сегодня регион — один из промышленных лидеров России.

Завод Mercedes-Benz в Солнечногорске

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, промышленность обеспечивает около 25% всего валового регионального продукта.

Наши заводы выпускают продукты, узнаваемые во всем мире Екатерина Зиновьева.

Сама отрасль в Подмосковье разнообразна. Здесь добывают полезные ископаемые, а основу промышленного комплекса составляют обрабатывающие производства — это более 1,2 тысячи заводов.

По словам Зиновьевой, промышленный комплекс — важная составляющая часть Московской области.

Московская область является одним из самых развитых промышленных регионов России пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Больше всего заводов работает в сферах машиностроения и металлообработки. Их 319.

Следом идут пищевая, перерабатывающая, фармацевтическая и химическая отрасли.

«Если брать только обрабатывающие производства, то область находится на втором месте в стране с показателем отгрузки продукции свыше трех триллионов рублей», — сообщили в пресс-службе областного Мининвеста.

В Подмосковье есть настоящие промышленные гиганты. Это, например, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и Научно-производственное объединение имени Лавочкина.