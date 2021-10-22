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    22 октября 2021, 20:05

    Подмосковье назвали одним из самых развитых промышленных регионов России

    В Мининвесте рассказали, почему Подмосковье стало одним из самых развитых промышленных регионов России

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Около четверти всех работающих жителей Подмосковья трудятся в промышленной отрасли. Это более 400 тысяч человек. Они выбрали для себя сферы машиностроения, обработки металлов и не только. Сегодня регион — один из промышленных лидеров России.

    Подмосковье назвали одним из самых развитых промышленных регионов России | Изображение 1Завод Mercedes-Benz в Солнечногорске

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, промышленность обеспечивает около 25% всего валового регионального продукта.

    Наши заводы выпускают продукты, узнаваемые во всем мире

    Екатерина Зиновьева.

    Сама отрасль в Подмосковье разнообразна. Здесь добывают полезные ископаемые, а основу промышленного комплекса составляют обрабатывающие производства — это более 1,2 тысячи заводов.

    По словам Зиновьевой, промышленный комплекс — важная составляющая часть Московской области.

    Московская область является одним из самых развитых промышленных регионов России

    пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

    Больше всего заводов работает в сферах машиностроения и металлообработки. Их 319.

    Следом идут пищевая, перерабатывающая, фармацевтическая и химическая отрасли.

    «Если брать только обрабатывающие производства, то область находится на втором месте в стране с показателем отгрузки продукции свыше трех триллионов рублей», — сообщили в пресс-службе областного Мининвеста.

    В Подмосковье есть настоящие промышленные гиганты. Это, например, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и Научно-производственное объединение имени Лавочкина.