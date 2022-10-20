Воробьев: Подмосковье не будет вводить ограничения в условиях повышенной готовности | 360°

Важное 20 октября 2022, 19:32 Воробьев: Подмосковье не будет вводить ограничения в условиях повышенной готовности

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Никаких ограничений для жителей Подмосковья не будут вводить на фоне режима повышенной готовности в ЦФО. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, изменений в передвижении по территории не планируется.

«Вчера президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном федеральном округе. Это решение, прежде всего, касается органов власти, правоохранительных и силовых структур», — сообщил губернатор Подмосковья.

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Московская область продолжит жить в обычном ритме, а главной задачей останется сохранение устойчивой экономики.

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«Для жителей Подмосковья никаких ограничений мы вводить не планируем. Регион живет в обычном ритме, предприятия — работают, передвижение по территории — тоже без каких-либо изменений. Мы всегда на связи и будем дальше держать вас в курсе, информировать о принятых решениях», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По его словам, в нынешних условиях крайне важна собранность и динамичная работа всех органов власти.

Главная задача — сохранить устойчивость экономики, поддерживать готовность сил и средств реагирования Андрей Воробьев.

Для этого в Подмосковье создали оперативный штаб, который будет контролировать взаимодействие служб и стратегических предприятий.