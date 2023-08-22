Важное 22 августа 2023, 10:15 Андрей Воробьев: Подмосковье вдвое нарастило призовые места на премии «Экспортер года» Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье стало лучшим на премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе и получило 15 призовых мест. Областные производители вдвое улучшили результат по сравнению с прошлым годом. Они заняли шесть первых мест в номинациях, отметил губернатор Андрей Воробьев.

В топ-3 вошли Подмосковье — 15 призовых мест, Москва — 13 и Смоленская область — семь. Премию присуждают организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте.

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Как отметил губернатор Андрей Воробьев, у экспорта — огромное значение и для всей экономики, и для каждой развивающейся компании.

У бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии в ЦФО — наши компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с прошлым годом и шесть раз стали победителями. Андрей Воробьев

Сегодня в Московской области насчитывается около шести тысяч компаний-экспортеров.

«Наша задача — оказать поддержку. Мы подписали соглашение с Российским экспортным центром и первыми в стране приступили к интеграции услуг нашего инвестиционного портала и платформы „Мой экспорт“ РЭЦ», — добавил глава Подмосковья.

Благодаря этому предприниматели смогут отправлять заявки на меры поддержки на одной площадке. Вместе с тем Подмосковье и РЭЦ дали старт новому электронному сервису с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров.

«Еще одна задача — упростить логистику для малого бизнеса, которому бывает непросто транспортировать свою продукцию за рубеж. С этой целью в сентябре мы запустим новый сервис — „Контейнер для малого бизнеса“, который упростит и удешевит логистику для экспортеров МСП», — объяснил Андрей Воробьев.

От Подмосковья первые места в различных номинациях премии «Экспортер года» заняли предприятия «Мираторг», «Плодоимпорт», «Интерлек» и «ТрансКонтейнер».

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