Подмосковье стало лидером России по экспорту сыра за полгода

Подмосковье экспортировало за полгода больше всего сыра в стране. Область заняла первое место в рейтинге российских производителей по этому показателю.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, сыры региона наиболее популярны в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане и Белоруссии. Мы увеличили экспорт продукции на 20,4% — до 29,5 миллиона долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Сергей Воскресенский. Второе место рейтинга заняла Ростовская область, третье — Москва, а четвертое — Алтайский край. «Доля экспорта сыра Московской области от всероссийского составила 51,4%», — подчеркнул Воскресенский. Он подчеркнул, что по итогам прошлого года Подмосковье занимает первое место среди регионов России по объемам экспорта молочной продукции, в том числе и сыра.