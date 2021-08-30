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    30 августа 2021, 15:35

    Подмосковье стало лидером России по экспорту сыра за полгода

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье экспортировало за полгода больше всего сыра в стране. Область заняла первое место в рейтинге российских производителей по этому показателю.

    Подмосковье стало лидером России по экспорту сыра за полгода

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, сыры региона наиболее популярны в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане и Белоруссии.

    Мы увеличили экспорт продукции на 20,4% — до 29,5 миллиона долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

    Сергей Воскресенский.

    Второе место рейтинга заняла Ростовская область, третье — Москва, а четвертое — Алтайский край.

    «Доля экспорта сыра Московской области от всероссийского составила 51,4%», — подчеркнул Воскресенский.

    Он подчеркнул, что по итогам прошлого года Подмосковье занимает первое место среди регионов России по объемам экспорта молочной продукции, в том числе и сыра.