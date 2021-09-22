facebook_pixel
    22 сентября 2021, 12:47

    Подмосковье стало лидером по работе в федеральной системе платежей России

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье стало лидером России по эффективности работы в федеральной системе платежей. Регион занял первое место по итогам августа.

    Подмосковье стало лидером по работе в федеральной системе платежей России | Изображение 1

    Он лидирует по своему взаимодействию с информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Это отметил министр госуправления Подмосковья Максим Рымар.

    Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП житель может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты госпошлин, штрафов, аренды

    Максим Рымар.

    Рейтинг показал, насколько эффективно регион выстраивает работу с федеральной системой информации о начислениях платежей и уплате госпошлин.

    «За 2021 год в Московской области через эту систему провели более 500 тысяч начислений и свыше 700 тысяч платежей», — уточнил Рымар.

    В федеральной системе зарегистрированы ведомства, органы местного самоуправления и учреждения Московской области.

    Ранее стало известно, что Подмосковье заняло первое место в России по привлечению частных инвестиций.