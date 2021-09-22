Подмосковье стало лидером по работе в федеральной системе платежей России
Подмосковье стало лидером России по эффективности работы в федеральной системе платежей. Регион занял первое место по итогам августа.
Он лидирует по своему взаимодействию с информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Это отметил министр госуправления Подмосковья Максим Рымар.
Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП житель может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты госпошлин, штрафов, аренды
Рейтинг показал, насколько эффективно регион выстраивает работу с федеральной системой информации о начислениях платежей и уплате госпошлин.
«За 2021 год в Московской области через эту систему провели более 500 тысяч начислений и свыше 700 тысяч платежей», — уточнил Рымар.
В федеральной системе зарегистрированы ведомства, органы местного самоуправления и учреждения Московской области.
Ранее стало известно, что Подмосковье заняло первое место в России по привлечению частных инвестиций.