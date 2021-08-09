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    09 августа 2021, 11:52

    Подмосковье стало лидером по производству пива в России

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье заняло первое место по производству пива в России и Центральном федеральном округе. В регионе этим направлением занимаются 52 предприятия.

    Подмосковье стало лидером по производству пива в России | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, самые крупные пивные заводы находятся в Мытищах и Клину.

    По производству пива в России и ЦФО первое место вновь заняла Московская область — мы лидируем в этом направлении уже третий год подряд

    Сергей Воскресенский.

    По словам министра, подмосковная доля производства пива в России составляет 8,4%.

    Подмосковье стало лидером по производству пива в России | Изображение 2

    «За шесть месяцев 2021-го в регионе произвели 33,6 миллиона декалитров. Один декалитр равен 10 литрам», — объяснил Воскресенский.

    Он рассказал, что доля подмосковного производства пивной продукции в Центральном федеральном округе равна 29,3%.