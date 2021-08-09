Подмосковье стало лидером по производству пива в России

Подмосковье заняло первое место по производству пива в России и Центральном федеральном округе. В регионе этим направлением занимаются 52 предприятия.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, самые крупные пивные заводы находятся в Мытищах и Клину. По производству пива в России и ЦФО первое место вновь заняла Московская область — мы лидируем в этом направлении уже третий год подряд Сергей Воскресенский. По словам министра, подмосковная доля производства пива в России составляет 8,4%. «За шесть месяцев 2021-го в регионе произвели 33,6 миллиона декалитров. Один декалитр равен 10 литрам», — объяснил Воскресенский. Он рассказал, что доля подмосковного производства пивной продукции в Центральном федеральном округе равна 29,3%.