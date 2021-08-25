Подмосковье стало лидером России по привлечению частных инвестиций

Подмосковье заняло первое место в России по развитию государственно-частного партнерства. Регион стабильно входит в топ-3 на протяжении последних нескольких лет, а сейчас стал лидером.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, с 2015 года заключили уже 39 контрактов в формате ГЧП.

Общая сумма инвестиций по ним превысила 188 миллиардов рублей. А сейчас в проработке находятся 56 проектов.

Они дадут 244,5 миллиарда рублей. При этом шесть проектов уже на этапе заключения соглашения.

Уже сейчас в Подмосковье заложена серьезная основа для развития государственно-частного партнерства на ближайшие два-три года Екатерина Зиновьева.

В прошлом году в Московской области заключили шесть таких контрактов.

Это сферы транспорта, IT и ЖКХ. Объем инвестиций превысил 112 миллиардов рублей.