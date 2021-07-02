Подмосковье стало лидером по экспорту кормов для животных в России

Подмосковье заняло первое в России место по экспорту кормов для домашних животных. Их преимущественно отправляют в страны СНГ, Францию, Германию, Италию, Венгрию, Бельгию и Турцию.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, регион стал лидером в рейтинге за январь–апрель.

Подмосковье заняло первое место в рейтинге крупнейших экспортеров корма для домашних животных Сергей Воскресенский.

По его словам, с января по апрель корма экспортировали на 31,5 миллиона долларов. При этом 67% от объема продукции скупают страны СНГ, затем — ближнее и дальнее зарубежье.

«В натуральном выражении экспорт кормов для домашних животных увеличился и составил 29,5 тысячи тонн, что на 40% больше к аналогичному периоду прошлого года», — отметил Сергей Воскресенский.

Основные экспортеры такой продукции находятся в Ступине, Дмитрове, Балашихе и Мытищах.

Ранее Подмосковье стало лидером по экспорту мяса в России.