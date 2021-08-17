Подмосковье назвали крупным кластером для создания детских товаров

В Подмосковье товары для детей изготавливают более 70 компаний. Из них три — крупнейшие в России. О том, как развивается эта отрасль, рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в прошлом году Подмосковье экспортировало детские товары на 209 миллионов долларов.

Московская область является крупнейшим кластером для предприятий, выпускающих товары для детей Екатерина Зиновьева.

Она отметила это во время конгресса «Устойчивое развитие в интересах детства», который стартовал в Доме правительства Подмосковья.

Участниками станут более 300 представителей рынка детских товаров. Они предложат идеи по развитию отрасли.

«Эти предложения мы совместно с коллегами из Ассоциации производителей детских товаров сможем формулировать для внесения законодательных инициатив. Тем самым мы сможем поддержать одну из социально важных индустрий и сделать ее еще крепче и сильнее», — отметила Зиновьева.

Сегодня три компании — «Десятое королевство», «Степ Пазл» и «Звезда» — крупнейшие в России по производству детских товаров. Они находятся в Подмосковье.