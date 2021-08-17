Подмосковье назвали крупным кластером для создания детских товаров
В Подмосковье товары для детей изготавливают более 70 компаний. Из них три — крупнейшие в России. О том, как развивается эта отрасль, рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в прошлом году Подмосковье экспортировало детские товары на 209 миллионов долларов.
Московская область является крупнейшим кластером для предприятий, выпускающих товары для детей
Она отметила это во время конгресса «Устойчивое развитие в интересах детства», который стартовал в Доме правительства Подмосковья.
Участниками станут более 300 представителей рынка детских товаров. Они предложат идеи по развитию отрасли.
«Эти предложения мы совместно с коллегами из Ассоциации производителей детских товаров сможем формулировать для внесения законодательных инициатив. Тем самым мы сможем поддержать одну из социально важных индустрий и сделать ее еще крепче и сильнее», — отметила Зиновьева.
Сегодня три компании — «Десятое королевство», «Степ Пазл» и «Звезда» — крупнейшие в России по производству детских товаров. Они находятся в Подмосковье.