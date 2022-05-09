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    09 мая 2022, 12:00

    «Бессмертный полк» начал шествие во всех округах Подмосковья. Трансляция

    Шествие «Бессмертный полк» началось во всех округах Московской области

    Александр Блинов

    Шествие «Бессмертный полк» началось в Московской области. Акция, которая традиционно проходит в День Победы, после двухлетнего пандемийного перерыва вернулась на улицы городов. «360» ведет прямую трансляцию.

    В день 77-й годовщины Великой Победы «Бессмертный полк» проходит во всех городских округах Московской области. Люди с портретами героев вышли на улицы, начав шествие в полдень. Жители Подмосковья целыми семьями присоединились к акции, которая вернулась к привычному формату.

    Принять участие в шествии в этом году смогли все желающие, у кого была такая возможность. Два года подряд из-за коронавируса шествие проводилось только онлайн. Но и этот формат остался. Люди чествуют ветеранов в этот день, который сыграл огромное значение для всего мира.

    Акция «Бессмертный полк» в этом году отмечает юбилей — первое шествие состоялось 10 лет назад.