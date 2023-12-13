Подмосковье 13 декабря 2023, 12:06 Подмосковья Система-112 приняла свыше 12 тысяч вызовов с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

Читать 360tv в

С начала года подмосковная Система-112 приняла свыше 12 миллионов вызовов. Из них почти 3,5 миллиона были направлены в скорую помощь.

Как рассказали в службе, еще более одного миллиона вызовов поступило в адрес полиции и ГИБДД. Остальные были направлены в пожарную охрану и другие ведомства.

Реклама

Свыше 100 тысяч обращений направили в соседние регионы, что стало возможно благодаря соглашению между экстренными службами Подмосковья и других областей.

Операторы-психологи оказали более 2,5 тысячи консультаций, лингвисты — около 1,5 тысячи.

Всего с начала года Система-112 приняла около 1,3 миллиона справочных обращений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».