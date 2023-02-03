03 февраля 2023, 14:27
Подмосковье привлечет в оборот 80 тысяч объектов по дачной амнистии в 2023 году
Подмосковье запланировало привлечь в оборот 80 тысяч объектов недвижимости в 2023 году по дачной амнистии. Об этом сообщили в Минимуществе региона.
С начала действия дачной амнистии в Подмосковье было привлечено в оборот 808 тысяч объектов недвижимости. Это садовые и дачные дома, ИЖС, гаражи и другие постройки.
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Глава Минимущества Наталья Адигамова напомнила, что дачная амнистия позволяет оформить права на загородную недвижимость в упрощенном порядке. Так, в прошлом году на учет поставили 93 тысячи объектов.
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«В 2023 году продолжим работу по выявлению незарегистрированной недвижимости и планируем вовлечь в налоговый оборот еще 80 тысяч таких объектов. А для этого нужно не сбавлять темпы и продолжать активную работу по оказанию информационной помощи собственникам незарегистрированных объектов недвижимости, детально рассказывая о процедуре оформления и дополнительных бонусах», — сказала она.
Глава министерства напомнила, что с прошлого года у жителей появилась возможность оформить строение в собственность за несколько дней при подаче заявления через МФЦ.
Регистрация недвижимости дает возможность провести газ, прописаться, получить налоговый вычет и многое другое. Незарегистрированные дома могут быть признаны самовольными постройками и снесены.
Дачная амнистия будет проводиться в стране до 1 марта 2031 года.
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