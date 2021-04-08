Жители Подмосковья смогут принять участие в первом Всероссийском космическом диктанте

В преддверии празднования 60-летия первого полета в космос в России проведут космический диктант. Жители Подмосковья смогут присоединиться к мероприятию. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Космический диктант проведут во всех регионах России 11 апреля. Его проведут на офлайн-площадках и в онлайн-режиме.

Центральная площадка диктанта — центр «Космонавтика и авиация», который находится в павильоне «Космос» на ВДНХ. Организаторы планируют задействовать в мероприятии такие знаковые объекты, как Звездный Городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

В диктанте будут вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Вопросы будут читать космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

Трансляцию будут вести в группе «Космос» во ВКонтакте, на сайте центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ. Благодаря этому участником сможет стать любой желающий.

Людям с лучшими результатами подарят подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий государственной корпорации «Роскосмос».