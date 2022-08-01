Воробьев заявил о бесплатном проезде для жителей Подмосковья по МСД

Московский скоростной диаметр (МСД) позволит перевести транзитный и грузовой транспорт на Центральную кольцевую автодорогу Подмосковья. Об этом на совещании с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что проект Московских скоростных диаметров представила мэрия российской столицы.

«Дорога эта будет для жителей Москвы и Подмосковья бесплатной. Транзитный транспорт, грузовой, конечно, мы предполагаем, будет более активно работать на ЦКАД. Для этого там предусмотрен ряд мероприятий, которые поддерживаются федеральным центром: это и развязки, и бессветофорное движение», — заявил Воробьев.

Губернатор Московской области подчеркнул, что все эти работы уже находятся на стадии активной реализации.

Московский скоростной диаметр представляет собой бессветофорную магистраль, в которую войдут Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды. Трасса свяжет между собой девять крупнейших вылетных магистралей от Ленинградского до Симферопольского шоссе.

Новая дорога позволит водителям проехать Москву насквозь, разгрузит МКАД и маршруты к аэропортам Шереметьево и Домодедово.