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    01 августа 2022, 12:56

    Воробьев заявил о бесплатном проезде для жителей Подмосковья по МСД

    Губернатор Подмосковья Воробьев поручил перевести грузовики на ЦКАД после открытия МСД

    Анастасия Аброськина, Анатолий Минкин

    Московский скоростной диаметр (МСД) позволит перевести транзитный и грузовой транспорт на Центральную кольцевую автодорогу Подмосковья. Об этом на совещании с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев заявил о бесплатном проезде для жителей Подмосковья по МСД

    Он напомнил, что проект Московских скоростных диаметров представила мэрия российской столицы.

    «Дорога эта будет для жителей Москвы и Подмосковья бесплатной. Транзитный транспорт, грузовой, конечно, мы предполагаем, будет более активно работать на ЦКАД. Для этого там предусмотрен ряд мероприятий, которые поддерживаются федеральным центром: это и развязки, и бессветофорное движение», — заявил Воробьев.

    Губернатор Московской области подчеркнул, что все эти работы уже находятся на стадии активной реализации.

    Московский скоростной диаметр представляет собой бессветофорную магистраль, в которую войдут Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды. Трасса свяжет между собой девять крупнейших вылетных магистралей от Ленинградского до Симферопольского шоссе.

    Новая дорога позволит водителям проехать Москву насквозь, разгрузит МКАД и маршруты к аэропортам Шереметьево и Домодедово.