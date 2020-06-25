Подмосковье ждет в гости. Туристическому бизнесу помогут оправиться после пандемии

Московская область готовится к наплыву туристов после снятия ограничений по коронавирусу. Из-за того, что многие направления сейчас закрыты для путешествий, Подмосковье становится одним из самых популярных мест. Чтобы организовать качественный отдых для гостей региона, область развивает туристический бизнес. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас много внимания уделяют внутреннему туризму как на региональном, так и на федеральном уровне. Это объясняется тем, что многие популярные направления сейчас закрыты.

«Внутренний туризм — сейчас очень много этому уделяется внимания и на президентском уровне. И понятно, жизнь поменялась, раньше можно было и в Крым, и в Сочи, и в Турцию, и в Египет. Сейчас ни туда, ни туда, ни туда. И это, конечно, такой катализатор», — пояснил Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что очень важно поддержать сферу туризма и простимулировать гостиничный и ресторанный бизнес.

«Туризм — это экономика, туризм — это качество жизни, туризм — это рабочие места, туризм — это благоустройство, туризм — это качественно проведенные отпуска, удовлетворение своей любознательности, любопытства к истории, культуре страны», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360». Источник фото: телеканал «360»

Для удобства туристов в Подмосковье работает портал Welcome.mosreg.ru, на котором собраны лучшие места и активности в регионе. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина отметила, что сейчас самое время познакомиться с красотой московского региона.

«Да, коронавирус был, но есть такая русская поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы такие занятые, и порой маркетинг международный нас так захватывает, я думаю, что сейчас уникальная есть возможность осознать красоту нашего Подмосковья», — сказала Галкина.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас в Подмосковье делают все необходимое для того, чтобы поддержать туристический бизнес и предоставить гостям лучший сервис.

«Ключевое — это, конечно, гостиницы, рестораны — все то, что заставляет (в хорошем смысле) туриста оставаться в Коломне или в Зарайске, в Мытищах или в Истре, в Дубне или в Рузе, или в любом другом городе. Поэтому наша ключевая задача, и мы программы под это подгадываем, чтобы стимулировать рестораны, гостиницы, санатории, детоксы, как их там называют, или просто какие-то рекреационные маршруты делать. Для того, чтобы ты мог полноценно отдохнуть как минимум уикенд, как минимум выходные, а может быть, и отпуск. Поэтому важная работа, и я очень надеюсь, что она будет заметна нашим жителям», — заключил губернатор.

Одним из самых популярных направлений в Подмосковье остаются исторические города. Андрей Воробьев проверил благоустройство Коломны и встретился там с предпринимателями в сфере туризма. Говорили о поддержке отрасли. Губернатор отметил, что туризм поддержат всеми возможными способами.