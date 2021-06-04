Подмосковье ждет новых инвесторов. Регион приготовил для них льготы и сделал работу удобной

Московская область привезла на ПМЭФ-2021 региональные проекты. Форум поможет привлечь инвесторов и реализовать задуманное. Среди прочих плюсов Подмосковья — хорошее расположение, отличная логистика и наличие ОЭЗ.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала в интервью «360», чего регион ждал от участия в Петербургском международном экономическом форуме.

«Прежде всего, хочется пригласить инвесторов с ПМЭФ открывать и реализовывать проекты в Подмосковье. Мы хотим показать, как легко получить землю, как оформить инвестиционный проект, рассказать о наших льготах и преференциях. У нас сейчас есть льготы для инвесторов в отдаленных территориях», — заметила она.

Зиновьева подчеркнула, что принятие того или иного решения бизнесом зависит от экономических соображений. При этом важно, когда инвесторы делятся позитивным опытом друг с другом.

У нас хорошее расположение, близость к московскому рынку сбыта, отличная логистическая инфраструктура, дороги и складская инфраструктура, пять ОЭЗ, индустриальные парки. <…> Мы рассчитываем, что один инвестор расскажет о работе в области другому Екатерина Зиновьева министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Mars много лет работает в Подмосковье. Нам приятно, что компания рекомендует наш регион как лучший для создания производств и привлечения инвестиций», — привела пример министр.

Желание предпринимателей попасть в особую экономическую зону она объяснила несколькими причинами. Первая — налоговые льготы. Как правило, это стандартный пакет документов. Вторая — таможенные преференции. Кроме того, бизнес получает помощь от управляющей компании в заходе на площадку и подключении коммуникаций.

«Последняя важная тема: ОЭЗ и индустриальные парки уже обеспечены инфраструктурой», — подчеркнула Зиновьева.

На территории областного индустриального парка «Есипово» крупное фармакологическое производство откроет «ФК Гранд Капитал».

«Приятно осознавать, что компания думала, развивать производство или нет, и теперь созрело для этого. Пока у нас озвучено 6,5 миллиарда инвестиций. Рабочих мест больше тысячи. „Есипово“ таким образом заполнено почти на 100%. На ПМЭФ еще одна компания, датская — „АВК Арматура“ — подобрала площадку. <…> Там будет порядка двух миллиардов инвестиций», — рассказала глава ведомства.

Выбор индустриального парка она объяснила работой «сарафанного радио»: инвесторы говорят, что в «Есипово» хорошо и комфортно, а команда площадки старается оказывать максимальную поддержку.

«Компания из Австрии. <…> У компании 70 заводов в 23 странах. В России была только в Башкирии. Теперь появятся три площадки в Подмосковье, в Луховицах. Это отдаленные территории. Наша задача — туда привлекать инвесторов. 22% по операционным и капитальным затратам [они получат]», — заключила Зиновьева.

Только за первый день ПМЭФ Московская область подписала более 15 соглашений о сотрудничестве, благодаря которым в регионе займутся развитием цифровых технологий, производством лекарства от рака, строительством ресторанов быстрого питания и многим другим.