Подмосковье ждет белковый удар: экодеревня под Коломной увеличит производство пельменей с мясом улитки

Фермер Сергей Балаев разводит улиток уже около пяти лет. Начинал с 300 штук, которые привез из Крыма. В прошлом сезоне вырастил уже около шести тонн. Теперь он знает про этого моллюска все — и даже больше.

«Это только замороженная, слегка обваренная улитка. А дальше идет процесс разделывания. Мы должны достать из раковины все содержимое, когда оттает. Удалим печеночку, удалим органы, останется только нога», — объясняет фермер Сергей Балаев.

Источник фото: телеканал «360»

Нигде в мире еще не придумано способа автоматизированной разделки улитки. Все вручную, но Сергея это не останавливает. Он решил накормить мясом этого моллюска все Подмосковье, а возможно, даже всю Россию.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году у меня план — 60 тонн. В следующем году у меня план — 400 тонн. Действительно, мы хотим идти семимильными шагами. Тем более правительство нам помогло», — делится фермер.

Источник фото: телеканал «360»

Так что сейчас указание по поводу целесообразности поддержки улиточного производства дано на самом высшем уровне. После того, как Балаев задал вопрос о моллюсках на прямой линии президенту Путину.

Источник фото: телеканал «360»

Он очень хорошо отреагировал на этот вопрос. И видимо, знает толк в улитке: сказал, с чесночком любит Сергей Балаев фермер

Уже в ближайшее время, из-за ранней весны, начнется заселение фермы улитками. А на подходе уже оборудование для автоматизированного производства пельменей с улитками. Это исключительно подмосковное изобретение.

Источник фото: телеканал «360»

Людям такие пельмени полюбились — многие специально приезжают сюда за ним целыми семьями. Пока 450 граммов стоят 450 рублей. Но как только все это технологически запустится, цену планируется снизить до 700 рублей за килограмм.

Источник фото: телеканал «360»

Сортов будет несколько, а пельмени станут выпускать в промышленных масштабах. Так что, если все задуманное удастся у коломенского фермера, то ждите экзотических пельменей в крупнейших сетевых магазинах.