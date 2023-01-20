Подмосковье 20 января 2023, 17:00 Подмосковье завоевало три серебряные медали первенства России по самбо

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Три спортсмена из Подмосковья получили серебряные медали на первенстве России по самбо. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Воспитанники регионально спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам заняли второе место трижды. Призерами стали Эльмира Кахраманова, Сергей Никулин и Степан Солдатенков.

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Первенство России по самбо прошло в Нижегородской области с 17 по 19 января. Финалисты примут участие в играх стран СНГ в августе.

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