Подмосковье выиграло 17 наград чемпионата ЦФО по грепплингу | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 10:20 Подмосковье выиграло 17 наград чемпионата ЦФО по грепплингу

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Спортсмены из Подмосковья завоевали 17 наград чемпионата ЦФО по грепплингу. Они получили три золота, четыре серебра и 14 бронзовых медалей, а в командном зачете заняли второе место.

Две золотые награды получил Андрей Карузин, еще одну завоевала Анастасия Худякова. Она также заняла второе место в разделе «грепплинг-ги».

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Серебро и бронзу получил Денис Кириллов. Также второе место в своих весовых категориях заняли Леонид Хайбулллов и Али Абасов. По две бронзы получили Дмитрий Петров, Вардгес Геворгян и Дмитрий Грешнов. По одной медали за третье место досталось Сергею Шанину, Никите Барскому, Владу Утину, Федору Махныкину, Вадиму Белкину, Богдану Дмитриеву и Найле Наумовой.

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Чемпионат по грепплингу прошел 15 и 16 октября в Наро-Фоминске. Подмосковье представили 19 спортсменов, пять из которых получили путевку на чемпионат России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.