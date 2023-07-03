Подмосковье 03 июля 2023, 13:57 Подмосковье завершит подготовку к отопительному сезону до 15 сентября Министр энергетики Самарин рассказал о подготовке к отопительному сезону в Подмосковье

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Подготовку к отопительному сезону ведут в Подмосковье с опережением графика — выполнено уже более 40% от всего объема запланированных работ. Об этом заявил министр энергетики Александр Самарин во время заседания правительства региона.

«Работы мы должны завершить до 15 сентября. Мы не только готовим котельные, дома, тепловые сети и газопроводы, но и создаем резерв в 45 тысяч тонн топлива, который необходим на случай прерывания подачи газа», — отметил Самарин.

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Сейчас в Подмосковье проводят промывку теплосетей, гидравлические испытания, ремонт и модернизацию котельных, тренировки сотрудников на случай аварийных ситуаций. При этом работы ведутся с опережением графика: при плане подготовки в 30% к этому дню выполнен уже 41% запланированных мероприятий. 891 котельная и около 15 тысяч МКД уже полностью готовы к зиме, добавил он.

«Отдельно хочу доложить по Химкам — там была сложная ситуация этой зимой. В округе запланировано модернизировать 74 объекта на 584 миллиона рублей. График работ выполняется на 100%. Из 20 участков сетей, которые людям обещали, восемь уже полностью переключили, 12 находятся в работе», — подчеркнул министр энергетики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте котельных к отопительному сезону в Подмосковье. Он поручил обратить пристальное внимание на городские округа, которые пока отстают по подготовке к зиме.