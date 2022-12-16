Эксклюзив 16 декабря 2022, 17:51 Подмосковье завершило программу «Социальной газификации» Директор «Мособлгаза» Баранов рассказал о переходе на российские материалы для газификации

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Заявленная в рамках программы «Социальная газификация» задача по подключению 115 тысяч домов в 2805 населенных пунктах Московской области полностью выполнена. Об этом «360» рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он подчеркнул, что самой сложной работой стала прокладка уличной сети для подключения негазифицированных домов. Но с этой задачей рабочие справились отлично.

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«Мы также исполнили почти все договоры, которые жители с нами заключили. Из 115 тысяч владельцев домов контракты заключили 90 тысяч, из которых выполнено уже более 80 тысяч», — рассказал Баранов.

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Он пояснил, что остальные контракты пришлись на конец декабря, поэтому в начале 2023 года их полностью выполнят.

Проект «Социальная газификация» предусматривал бесплатное подведение труб к границам участков жилых домов. Для удобства жителей в Подмосковье ввели единый комплексный договор, в котором прописывались все этапы дополнительных работ, закупка и последующее обслуживание газового оборудования. Владельцы домов могли самостоятельно выбрать услуги, которые им необходимы.

Генеральный директор «Мособлгаза» отметил, что на выполнение проекта «Социальная газификация» внешнее давление на страну никак не повлияло.

Он подчеркнул, что строительство газопроводов сегодня идет только из российских материалов. Трубы и запорная арматура производятся в Подмосковье. Для покупки газового оборудования в дома жителей компания нашла новых поставщиков. Также у потребителей остался большой выбор.

По данным министерства энергетики Московской области, только за минувшую неделю к газовым сетям подключили еще 736 домов. За полтора года реализации проекта «Социальная газификация» в Подмосковье построили три километра трубопроводов и провели газ в 2,6 тысячи населенных пунктов.