Подмосковье 04 августа 2023, 03:30 Подмосковье заработало почти миллиард рублей на аренде лесных участков с начала года Комитет лесного хозяйства Московской области

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За первое полугодие 2023 года в федеральный бюджет поступило более 987 миллионов рублей, вырученных за использование природных зон Московской области. Как отметили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья, в регионе действует системный подход к развитию арендных отношений в сфере.

«План по наполнению федерального бюджета лесными доходами за первое полугодие перевыполнен», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также он добавил, что росту количества платежей за использование подмосковных лесов в бюджет России способствует совершенствование законодательства и активной позиции арендаторов. Кроме того, в Подмосковье проводят активную работу с должниками по договорам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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