Подмосковье 03 июля 2023, 14:06 Подмосковье запустило сервис по аренде зданий и помещений за 1 рубль для предпринимателей Unsplash

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Новый сервис для представителей малого и среднего бизнеса запустили в Подмосковье — теперь предприниматели смогут получать недвижимость в аренду всего за один рубль. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Помещение или целое здание можно будет получить по ставке в один рубль за один квадратный метр, в случае если износ недвижимости составляет более 80%. Если этот процент ниже, то стоимость аренды будет равна ставке налога на имущество.

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Арендовать площади для работы можно будет без торгов на 10 лет, если речь о помещении, и на пять лет, если это здание.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.